نجاح أول عمليتين لزراعة المثانة بمركز 30 يونيو الدولى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عمليتين لزراعة مثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة بعد استئصال جذرى للمثانة المسرطنة لمريضين، وذلك داخل مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء العملية الأولى لمريض كان يعانى من ورم سرطانى بالمثانة من الدرجة الثالثة سهل انتشاره بباقى الأحشاء، وعليه تم إجراء عملية استئصال جذرى للمثانة المسرطنة مع زرع مثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة للمريض.

وأضافت، أنه تم إجراء العملية الثانية لمُسِن يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يعانى من ورم سرطانى بالمثانة تسبب له فى نزيف مستمر، مما تطلب إجراء عملية استئصال جذرى للمثانة المسرطنة وزراعة مثانة بديلة مخلقة من الأمعاء الدقيقة تقوم بنفس وظائف المثانة الطبيعية.

وتابعت، أنه تم نجاح العمليتين على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى معالجة أمراض الكلى والمسالك بمركز 30 يونيو الدولي، والذى يضم كلًا من أ.د. هشام عبدالعظيم، استشارى جراحة المسالك البولية ورئيس قسم المسالك البولية بالمركز، إضافة إلى أخصائيى جراحة المسالك البولية "د. محمد بحيري، د. هشام رفعت، د. أحمد ماهر"، وأخصائيى التخدير "د. أحمد صلاح الدين، د. أحمد إبراهيم"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بمركز 30 يونيو الدولى بالإسماعيلية.

واستكملت، أن تكلفة إجراء هذه العملية فى القطاع الخاص تتجاوز 200 ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة يسددها المريض كنسبة مساهمة فى العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ويضم الكوادر الطبية فى علاج أمراض الكلى والمسالك، ومطابق لأعلى معايير مكافحة العدوى والجودة العالمية، وتابع: أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية من خلال المركز لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ومنها إجراء 33 ألف جلسة غسيل كُلوى لمرضى الفشل الكلوى بالمحافظة حتى الآن.

ولفت، إلى أن مركز 30 يونيو الدولي، تبلغ طاقته الاستيعابية، 108 ماكينة جهاز غسيل كُلوي، 41 أسِرة للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية وإقليم القناة كله.



