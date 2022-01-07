ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 60329 طنا

دمياط: معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30070 طن تشمل: 4800 طن يوريا و20180 طن فوسفات و1000 طن مولاس و1200 طن ملح و2890 طن فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60329 طن تشمل: 12120 طن ذرة و9500 طن خردة و10324 طن حديد و730 طن خشب زان و5666 طن ابلاكاش و5430 طن سكر و880 طن حمص و14500 طن فول صويا و1179 طن قمح.

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 15 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبامية وملوخية وفلفل وبقدونس وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان وفول سودانى وشمر وبرسيم) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والاردن والمانيا والهند وأمريكا وباكستان وايطاليا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 204 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133016 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126445 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3141 شاحنة.