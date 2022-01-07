اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريتانيا.. فرض قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 05:00 ص
موريتانيا.. فرض قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
وكالات

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أعلنت السلطات الموريتانية الخميس، فرض قيود جديدة على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها منع الأطفال من دخول الأسواق وإلزامية ارتداء الكمامة فيها.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء قرار السلطات في بيان عقب اجتماع عقده وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير الصحة سيدي ولد الزحاف، لدراسة الوضعية الصحية التي تمر بها موريتانيا جراء ارتفاع عدد الحالات المسجلة بكورونا.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق مشتركة بين الأمن والمجتمع المدني والصحة لمراقبة الأسواق.

وقالت الوكالة، إن هذه الفرق مهمتها فرض ارتداء الكمامات على مرتادي الأسواق، واصطحاب بطاقات التلقيح، إضافة إلى إجراء الفحوص لكل من تظهر عليه أعراض كوفيد 19.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر خلال الاجتماع تكثيف وجود النقاط الصحية على امتداد التراب الوطني لتسهيل إجراء الفحوصات اللازمة، وتوزيع الكمامات.

وتعرف أعداد الإصابات بفيروس كورنا المستجد تزايدا كبيرا في موريتانيا، وذلك منذ تسجيل إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وسجلت موريتانيا يوم الأربعاء 1149 إصابة جديدة بكورونا، لتكسر حاجز الألف إصابة يوميا للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفاتين بسبب الفيروس، كما سجلت 68 حالة شفاء من الفيروس.


موريتانيا

كورونا

كوفيد ١٩

نواكشوط

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