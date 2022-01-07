اليوم السابع
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مع احتفالات أعياد الميلاد.. سطوع الشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 02:57 م
مع احتفالات أعياد الميلاد.. سطوع الشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية.. لايف
الإسكندرية اسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يشهد استقرار فى حالة الطقس وسطوع للشمس، وترفع محافظة الإسكندرية الطوارىء لاستقبال الأمطار المفاجئة، واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أول بأول حالة الطقس .

كانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن إستعدادات مكثفة، حيث تقوم شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان ،إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

 

 

 


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