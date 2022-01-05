طقس الإسكندرية الآن.. سطوع للشمس وهدوء فى حركة الأمواج (فيديو وصور)

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس حاليا بالإسكندرية حيث يشهد استقرارا كبيرا فى الطقس وسطوعا للشمس وهدوءا فى حركة الأمواج.

وترفع محافظة الإسكندرية الطوارئ لاستقبال الأمطار المفاجئة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أولا بأول حالة الطقس.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن استعدادات مكثفة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان، إلى أنه يتم حاليا استكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.