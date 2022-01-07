مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار دهسه أمام قرية الدراك بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شاب، بمنتصف العقد الرابع من العمر، مصرعه، صباح اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار دهسه أمام قرية الدراك التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية اللواء عمرو رؤوف، يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بتصادم قطار بشخص بطريق فاقوس أمام قرية الدراك التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع محمد م ، 35 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الذي دهسه وأودى بحياته على طريق فاقوس أمام قرية الدراك التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة فاقوس لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات دون تأثر.