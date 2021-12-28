اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بطنطا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:58 ص
مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بطنطا جثة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه ، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمنطقة القرشي ثان طنطا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة القرشي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ، وتبين أثناء عبور المتوفي لشريط السكة الحديد دهسه القطار ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 


مدير أمن الغربية

طنطا

قطار يدهس شاب بطنطا

محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة