مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بطنطا

الغربية عادل ضرة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه ، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمنطقة القرشي ثان طنطا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة القرشي.



انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ، وتبين أثناء عبور المتوفي لشريط السكة الحديد دهسه القطار ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

