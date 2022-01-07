مشروع اكتشاف أصول إسنا التراثية يستعد لتطوير المعالم التاريخية بقرية وابورات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

"اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" مشروع ضخم انطلق على مدار الأعوام الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا المدينة التراثية جنوب محافظة الأقصر، وهى المدينة التى كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، ونجح مؤخراً فى تقديم الدعم فى مثلث ضخم هو الأساس فى القطاع السياحى بمدينة إسنا وظل مهملاً طوال السنوات الماضية، وهى منطقة محيط معبد إسنا والسوق السياحى بمنطقة القيسارية ووكالة الجداوى التى كانت تعتبر مقر التجارة فى فترة المماليك والملكية وغيرها من العصور القديمة.

وبعد النجاح الكبير للمشروع فى إعادة القيسارية ووكالة الجداوى ومعبد خنوم للحياة وأصبحت ساحرة من جديد فى 2021، يستعد فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإستكمال المشروع، وذلك بالانتقال لموقع جديد بمدينة إسنا، حيث تستعد قرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لأكبر حدث فى تاريخ القرية خلال عام 2022 الجارى، وذلك بالتخطيط لدعم المعالم التاريخية والتراثية داخل القرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية والثقافية بمدينة إسنا، والذي نجح فى دعم وكالة الجداوى وسوق القيسارية ومعبد خنوم بإسنا.

وفى هذا الصدد شهدت قرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا، زيارة لوفد من ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة المناطق المقترح تطويرها داخل القرية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر، حيث استقبل الوفد المهندس صلاح موسى المنسق العام للجنة حياة كريمة بالقرية.

وخلال الأيام الماضية قام وفد ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتفقد المواقع المقترح تطويرها وإعادة التأهيل داخلها، وتشمل تلك المناطق الآثرية والتراثية "إستراحة الملك فاروق القبلية، والبحرية والميناء السياحي أمام القصر الملكى، وعدد من محطات رفع المياه بالإصلاح الزراعى"، وذلك لكي يتم دراستها والتخطيط لتحويل المنطقة بأيادي ذهبية لتحويل التراث التاريخي للحياة وحمايته من الضياع والانهيارات حيث أن أغلب تلك المناطق آيلة للسقوط، وتحتاج للدعم الكبير لتتحول لمزارات تاريخية وأثرية أمام الضيوف والسائحين من حول العالم.



استراحة-الملك-فاروق-تستعد-للتطوير



المشروع-نجح-فى-وكالة-الجداوى-والقيسارية-ومعبد-خنوم



انارة-مبهجة-فى-وكالة-الجداوي-بعد-تطويرها



تطوير-105-محلات-فى-قيسارية-اسنا-التاريخية



تطوير-مميز-لوكالة-الجداوى-بمدينة-إسنا



جولة-الوفد-فى-استراحة-فاروق-بوابورات-المطاعنة



جولة-الوفد-من-الوكالة-لمتابعة-المشروعات



جولة-اليوم-السابع-داخل-وكالة-الجداوي



جولة-على-محطات-الاصلاح-الزراعى-بالقرية



رفع-كفاءة-المحلات-بالسوق-السياحى-بإسنا



سحر-قيسارية-إسنا-بعد-تجديدها-بالكامل



قيسارية-إسنا-التاريخية-قبل-وبعد-التطوير



قيسارية-اسنا-تتجمل-أمام-الضيوف-الأجانب



قيسارية-إسنا-تتجمل-بمشروع-دعمها-بجوار-معبد-خنوم



مبنى-وكالة-الجداوى-يعود-للحياة



محرر-اليوم-السابع-داخل-وكالة-الجداوى_1



مدخل-قيسارية-إسنا-من-جهة-المعبد



مرسي-الملك-فاروق-بمدينة-اسنا-يستعد-للتطوير



مشروع-إكتشاف-أصول-إسنا-التراثية-يتحول-لقرية-وابورات-المطاعنة



مشروع-إكتشاف-أصول-إسنا-التراثية-يستعد-لتطوير-ميناء-فاروق-السياحى



مشروع-إكتشاف-أصول-إسنا-التراثية-يواصل-مهمته-لدعم-المعالم-التاريخية



وفد-الوكالة-خلال-زيارته-لاستراحة-الملك-فاروق



وفد-مشروع-إكتشاف-أصول-إسنا-التراثية-يتحول-لدعم-المعالم-التاريخية