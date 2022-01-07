اليوم السابع
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مريض نفسى ينهى حياته بإلقاء نفسه من الطابق التاسع فى العمرانية

الجمعة، 07 يناير 2022 03:29 م
مريض نفسى ينهى حياته بإلقاء نفسه من الطابق التاسع فى العمرانية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى شاب حياته بالقفز من الطابق التاسع في منطقة العمرانية بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه يعاني من مريض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع في العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يعاني من مرض نفسي انتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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مريض نفسي ينهي حياته

قسم العمرانية

ازمة نفسية

امن الجيزة

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