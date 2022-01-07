مريض نفسى ينهى حياته بإلقاء نفسه من الطابق التاسع فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى شاب حياته بالقفز من الطابق التاسع في منطقة العمرانية بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه يعاني من مريض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع في العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يعاني من مرض نفسي انتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.