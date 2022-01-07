مطروح - حسن مشالي

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للاخوة الأقباط بمطروح، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء في مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء هشام أبو النصر مدير أمن مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والشيخ عبد العظيم سالم مدير الادارة المركزية بمنطقة مطروح الازهرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط أجواء من الفرحة والطمأنينة.

وألقى كلمة الوعظ الأب متى زكريا، راعى كنائس مطروح، وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه على حضور الاحتفال بكاتدرائية السيد المسيح، بعيد الميلاد المجيد، في إطار ملامح الجمهورية الجديدة وتدشين مبادئ المواطنة، مع شكر اهتمامه وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بانحاء مصر وبمطروح منها المحطة النووية بالضبعة وميناء النجيلة البحري ومدينة العلمين الجديدة مع انشاء ومسجد بكل مدينة جديدة.

كما قدم الأب متى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على جهوده فى تنمية المحافظة، والشرطة على جهود حفظ الأمن بالمحافظة، ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى مطروح جميعا على حرصهم على الحضور وتقديم التهنئة، بعيد الميلاد المجيد، مع تأكيد أهمية الاستفادة من دروس ميلاد السيد المسيح، كحدث فريد اصبح تاريخا للبشرية قبل وبعد ميلاده، وجاءت بالمحبة والسلام للعالم أجمع، ودعوة للحب والخير، داعيا أن يعم ذلك السلام علي العالم وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وفي كلمته قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة للإخوة الأقباط بمطروح، بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين فى نسيج واحد فى ألفة ومحبة دائماً، لأنهم أبناء وطن واحد وسيظلون بتكاتفهم وانتمائهم لوطنهم وتضحياتهم على قلب رجل واحد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء (1)



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء (2)



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء (3)



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء (4)



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء (5)