اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر فى مدينة سيدى برانى

الجمعة، 07 يناير 2022 06:18 م
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر فى مدينة سيدى برانى محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية براني
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، محطة تحلية مياه البحر، بمدينة سيدي برانى، والتي تضم 3 محطات داخلية، بإجمالي طاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميا، يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

 ووجه محافظ مطروح، بالتنسيق مع مديرية الطرق، بشأن أعمال الرصف لمدخل وداخل المحطة،كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإسراع في تشغيل شبكة المياه، بالجزء الغربي من المدينة، والتي تم تسليمها منذ 2018، ولم تعمل حتى الآن، والعمل بالتوازي خلال مد شبكات الصرف الصحي، في مد شبكات مياه الشرب، للتيسير على المواطنين، وتوصيل مزيد من خدمات البنية التحتية لهم.

وكان محافظ مطروح، قد تفقد أعمال فرش وتجهيز مستشفى برانى المركزي، قبل التشغيل التجريبي استعداداً لافتتاحها، بعد الانتهاء من كافة المباني والمرافق، بأحدث الأجهزة، يرافقه الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة التفقدية لمدينة برانى.

 


محافظة مطروح

محطة تحلية مياه البحر

مدينة سيدي براني

توفير الخدمات

مستشفى براني

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص

أغرب أكلة.. رز بلبن باللحمة الضانى الوجبة المفضلة لبدو مطروح.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص

محافظ مطروح يتفقد حى الزهور لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية وتيسير الخدمات

الخميس، 06 يناير 2022 06:50 م

تبدأ من 20 جنيها.. شاهد عروض وأسعار الملابس الشتوية بمطروح.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 05:45 م

طقس بارد على مطروح ودرجة الحرارة 12 مئوية وتصل لـ 8 مئوية الساعات المقبلة.. لايف

الخميس، 06 يناير 2022 12:07 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة