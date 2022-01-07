محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر فى مدينة سيدى برانى

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، محطة تحلية مياه البحر، بمدينة سيدي برانى، والتي تضم 3 محطات داخلية، بإجمالي طاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميا، يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح، بالتنسيق مع مديرية الطرق، بشأن أعمال الرصف لمدخل وداخل المحطة،كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإسراع في تشغيل شبكة المياه، بالجزء الغربي من المدينة، والتي تم تسليمها منذ 2018، ولم تعمل حتى الآن، والعمل بالتوازي خلال مد شبكات الصرف الصحي، في مد شبكات مياه الشرب، للتيسير على المواطنين، وتوصيل مزيد من خدمات البنية التحتية لهم.

وكان محافظ مطروح، قد تفقد أعمال فرش وتجهيز مستشفى برانى المركزي، قبل التشغيل التجريبي استعداداً لافتتاحها، بعد الانتهاء من كافة المباني والمرافق، بأحدث الأجهزة، يرافقه الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة التفقدية لمدينة برانى.