محافظ بورسعيد يلتقى اللجنة السباعية المعينة للنادى المصرى ويؤكد النادى بيد أمينة

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن النادى المصرى بخير وفى يد أمينة، والجمهور له النتائج والانجازات.

وأضاف المحافظ، خلال لقاءه باللجنة السباعية المؤقتة لإدارة النادى المصرى والذى عُقد بديوان عام المحافظة، أن :"كثرة الكلام ستؤخر، وأطالب الجماهير بالوقوف خلف النادي، فالحب كلام وليس أفعال، واللجنة الحالية أمامها مهام وتحديات صعبة يجب أن نقف معها ونساندها لتنجح فى مهمتها من أجل النادى المصري".

وتابع محافظ بورسعيد:"الخير قادم ويجب أن نتكاتف من أجل بناء استاد النادى المصرى من خلال المجلس ومحبيه، ونرصد جميعا حجم المعوقات لدى الأندية الشعبية فى مصر كلها، ويعتبر النادى المصرى أكثر استقرارا".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد صدق على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى المصرى البورسعيدى وتيسير أموره وتتكون من: محمد سمير حلبية، رئيسًا، وعاطف صابر مبروك، نائب للرئيس، وعلى عوض الطرابيلي، أمينًا للصندوق، وعضوية كل من: النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وحسن عزت ناصف، ومحمد محمد قابيل، ومحمد سلامة.