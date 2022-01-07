محافظ بورسعيد: نشحن بطاريات المواطنة المصرية ونتشارك فرحة الأعياد

وأضاف المحافظ، بكلمته خلال ترأسه وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد "الميلاد المجيد"، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، "نوجه رسالة للعالم أن هذا هو النسيج المصري الفرعوني القبطي الاسلامي العربي الأفريقي الصلب".

وتابع: "الرئيس أعلن بالأمس أسس الجمهورية الجديدة، وأول كلمة قالها الحب والمحبة وأن كلنا شركاء في هذا الأرض، فالمصريين خلال 7 سنوات أعطوا نموذج للعالم أننا شركاء في هذا الوطن والعالم كله يشيد بالمصريين الشعب المصري خرج في 30 يونيو للحفاظ على هويته".

وضم الوفد كل من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات بالجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.