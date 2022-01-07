اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: نشحن بطاريات المواطنة المصرية ونتشارك فرحة الأعياد

الجمعة، 07 يناير 2022 12:30 م
محافظ بورسعيد: نشحن بطاريات المواطنة المصرية ونتشارك فرحة الأعياد محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إننا نقدم التهنئة لأخوتنا المسيحيين ليس لأداء واجب ولكن ولكن لشحن بطاريات المواطنة المصرية، عن طيب خاطر نجتمع بالمحبة والخير والعطاء والتكامل، ونتشارك في فرحة كل الأعياد. 

وأضاف المحافظ، بكلمته خلال ترأسه وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد "الميلاد المجيد"، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، "نوجه رسالة للعالم أن هذا هو النسيج المصري الفرعوني القبطي الاسلامي العربي الأفريقي الصلب".
 
وتابع: "الرئيس أعلن بالأمس أسس الجمهورية الجديدة، وأول كلمة قالها الحب والمحبة وأن كلنا شركاء في هذا الأرض، فالمصريين خلال 7 سنوات أعطوا نموذج للعالم أننا شركاء في هذا الوطن والعالم كله يشيد بالمصريين الشعب المصري خرج في 30 يونيو للحفاظ على هويته".
 
وضم الوفد كل من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات بالجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.
 
الشيخ جمال عواد
الشيخ جمال عواد

 

القيادات بالمحافظة خلال التهنئة
القيادات بالمحافظة خلال التهنئة

 

المحافظ والانبا تادرس
المحافظ والانبا تادرس

 

تهاني الكنائس
تهاني الكنائس

 

جانب من الحضور بالكنائس
جانب من الحضور بالكنائس

 

جانب من حضور النواب
جانب من حضور النواب

 

محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط
محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط

 

نواب بورسعيد خلال حضورهم
نواب بورسعيد خلال حضورهم

 


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