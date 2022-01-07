اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يزور كنيسة العذراء مريم بالخارجة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الجمعة، 07 يناير 2022 03:25 م
محافظ الوادى الجديد يزور كنيسة العذراء مريم بالخارجة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ الوادى الجديد يزور كنيسة العذراء مريم بالخارجة
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة ، يرافقه اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

 وكان في إستقبالهم الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة. وأكد الزملوط خلال اللقاء علي عمق روابط المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك لرفعة وتقدم الوطن في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، لافتا إلي أن الكنيسة تصلي من أجل ان يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.


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