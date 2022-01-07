محافظ الغربية يقدم التهنئة للإخوة الأقباط فى عيد الميلاد المجيد

الغربية محمد طارق

قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد.

وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط فى مقر مطرانية طنطا، حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسى راعى الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لروح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام، مشيراً إلى أن ميلاد المسيح هو عيد لكل المصريين، فنحن جميعاً حائط صد واحد لوطننا الغالي، وتجلى ذلك فى الكثير من المناسبات فى العصر الحديث منها ثورة 19 والحروب العسكرية خاصة حرب أكتوبر 1973 التى حارب فيها الجميع "مسلم ومسيحى"، وروت دماؤهم أرض الوطن من أجل تحريره، كما كان لتكاتف رجال الدين المسيحى الدور البارز فى نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو.

وأضاف رحمى، أن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أى تفرقة على عرق أو جنس أو دين، فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار لتظل مصر أم الدنيا وقد الدنيا كما يحلم الرئيس.

جاء ذلك بحضور اللواء زكريا حجازى مساعد مدير الأمن، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة إيرينى ثابت عضو مجلس الشيوخ، محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، عادل داوود رئيس حى أول طنطا وعدد من رجال الدين والقساوسة.