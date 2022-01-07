محافظ أسوان: افتتاح 65 مسجدا منذ سبتمبر الماضى وحتى اليوم

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن عدد المساجد التي تم افتتاحها من أول شهر سبتمبر الماضى وحتى اليوم وصل إلى 65 مسجدا، مشيرًا فى بيان له، إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية، وهو الذى يتواكب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أناب رؤساء المراكز والمدن بإدفو والسباعية لإفتتاح مسجدى أبو بكر الصديق بالشيخ إبراهيم التابع للرمادى بحرى، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بالسباعية غرب.

وعقب افتتاح مسجد أبو بكر الصديق ألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بعنوان "العمل شرف"، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.