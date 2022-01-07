كل ما تريد معرفته عن توسعات المنطقة الصينية بمحور قناة السويس

كتب: مدحت عادل

تشهد منطقة تيدا الصناعية الصينية مجموعة من التطورات فيما يتعلق بالتوسعات التي تتبناها المنطقة الصينية لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، ويعرض "اليوم السابع" أهم تطورات هذه المنطقة وفقا لما يلي:

س. كم تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة تيدا الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة تيدا للتعاون نحو 7.34 كم مربع، مقسمة إلى جزأين وهما المنطقة الأولية ومنطقة التوسعات، تغطي المساحة الأولية 1.34 كم مربع، وفى الوقت الحالي تم الانتهاء من مرحلة التطوير والبناء، حيث تحتوى هذه المنطقة على 4 صناعات هي صناعة مواد البناء الجديدة، وصناعة معدات الجهد العالي والمنخفض، وصناعة المعدات البترولية، وأخيرا صناعة الآلات.

س. كم تبلغ مساحة المنطقة التوسعية الجديدة بالمنطقة الصينية بقناة السويس؟

ج. تبلغ المساحة الإجمالية لتوسعات المنطقة الصينية الجديدة نحو 6 كم.

س. كم تتكلف استثمارات المنطقة التوسعية الجديدة بالمنطقة الصينية؟

ج. تصل القيمة الإجمالية لتكلفة المنطقة التوسعية نحو 230 مليون دولار أمريكي.

س. ما هو حجم المشروعات المستهدفة بتوسعات المنطقة الصينية الجديدة بقناة السويس؟

ج. تستهدف توسعات المنطقة الصينية الجديدة ما يقرب من 152-180 من المشروعات الصغيرة.

س. ما هو حجم الاستثمارات المستهدفة من توسعات المنطقة الصينية؟

ج. تهدف منطقة التوسعات الجديدة لجذب استثمارات قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

س. هل هناك مخطط مستهدف لحجم مبيعات المنطقة وفرص العمل المتوقعة؟

ج. تتراوح حجم المبيعات المستهدفة من مشروعات المنطقة التوسعية ما بين 8-10 مليار دولار أمريكي، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل محلية.