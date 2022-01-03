اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 09:46 م
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230 مليون دولار استثمارات توسعات المنطقة الصينية بقناة السويس.. فيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 09:31 م
230 مليون دولار استثمارات توسعات المنطقة الصينية بقناة السويس.. فيديو يوان چي ينغ
مدحت عادل وحسام الشقويري

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كشفت يوان چي ينغ مدير عام الشؤون الادارية بمنطقة تيدا الصناعية الصينية، عن حجم التكلفة الاستثمارية للتوسعات الجديدة لمنطقة تيدا، على مساحة 6 كم، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 230 مليون دولار أمريكي، لجذب ما يقرب من 152-180 من المشروعات الصغيرة بمنطقة التوسعات.

وقالت يوان چي ينغ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من الاستثمار في منطقة التوسعات الجديدة جذب استثمارات قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، وتحقيق مبيعات تتراوح ما بين 8-10 مليار دولار أمريكي، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل محلية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة تيدا للتعاون نحو 7.34 كم مربع، مقسمة إلى جزأين وهما المنطقة الأولية ومنطقة التوسعات، تغطي المساحة الأولية 1.34 كم مربع، وفى الوقت الحالي تم الانتهاء من مرحلة التطوير والبناء، حيث تحتوى هذه المنطقة على 4 صناعات رائدة، هي صناعة مواد البناء الجديدة، وصناعة معدات الجهد العالي والمنخفض، وصناعة المعدات البترولية، وأخيرا صناعة الآلات.


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استثمارات صينية

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

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