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فيديو اليوم.. بطل من ذوى الهمم يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد جنوب الأقصر

الجمعة، 07 يناير 2022 01:00 ص
فيديو اليوم.. بطل من ذوى الهمم يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد جنوب الأقصر بطل من ذوي الهمم يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" فيديو لمشاركة بطل من ذوي الهمم من أبناء الكنيسة، في احتفالية إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء اليوم الخميس، بفعاليات عيد الميلاد المجيد، حيث أقيم قداس العيد وسط أجواء إحتفالية ومشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، كما شارك فى القداس عدد من أطفال الكنيسة وسط أجواء إحتفالية مميزة.

ومن جانبه ترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس ابراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.

فيما قدمت صباح منصور برفقة عبد الرحيم طايع نائبي رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، التهنئة إلى نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارة مسائية اليوم الخميس، لكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، يرافقهم محمد العشري رئيس قرية النمسا، وشمس يونس مدير علاقات عامة مجلس مدينة إسنا.

وكان في ستقبال قيادات مجلس مدينة إسنا، خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كل من نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص مينا جاد، والقمص متاؤس القمص زخاري، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أبراهيم عبادي كهنة الإيبارشية.

وقدم الوفد، خلال زيارتهم باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرين خالص تهنئتهم للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية، تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنين حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة بكل خير.


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