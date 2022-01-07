اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 03:07 م
أكرم القصاص
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فرحة أعياد الميلاد.. زحام فى حديقة الحيوان بالإسكندرية تصوير ورسم.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 02:59 م
فرحة أعياد الميلاد.. زحام فى حديقة الحيوان بالإسكندرية تصوير ورسم.. لايف
الإسكندرية اسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من حديقة الحيوان بالإسكندرية لرصد مظاهر الاحتفالات بالحديقة تزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد المجيدة .

وتشهد الحديقة إقبال كبير من المواطنين اليوم الجمعة، والتقاط الصور التذكارية فى الحديقة وبجوار الحيوانات الاليفة وقضاء وقت ممتع للأطفال .

يأتى خصيصا للحديقة مواطنين من عدد من المحافظات منها البحيرة والغربية وكفر الشيخ للإستمتاع بالحديقة، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة بتذكره 5 جنيهات للفرد داخل الحديقة.

وتقوم إدارة الحديقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الأماكن العامة ودورات المياه .

 

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