فرحة أعياد الميلاد.. زحام فى حديقة الحيوان بالإسكندرية تصوير ورسم.. لايف

الإسكندرية اسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من حديقة الحيوان بالإسكندرية لرصد مظاهر الاحتفالات بالحديقة تزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد المجيدة .

وتشهد الحديقة إقبال كبير من المواطنين اليوم الجمعة، والتقاط الصور التذكارية فى الحديقة وبجوار الحيوانات الاليفة وقضاء وقت ممتع للأطفال .

يأتى خصيصا للحديقة مواطنين من عدد من المحافظات منها البحيرة والغربية وكفر الشيخ للإستمتاع بالحديقة، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة بتذكره 5 جنيهات للفرد داخل الحديقة.

وتقوم إدارة الحديقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الأماكن العامة ودورات المياه .