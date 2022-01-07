بث مباشر.. الأسد عنتر وصديقتاه "نوسة وعبلة" تخطف الأنظار فى حديقة الحيوان بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع بكفر الشيخ بيت السباع الذي يضم 3 أسود "عنتر وعبلة ونوسة"، وتوافد عدد كبير من أهالي المدن والقرى على حديقة الحيوان، لمشاهدة الأسود الثلاثة وتقديم قطع اللحم لها.

بيت السباع محاط بسور لمنع الأطفال من الاقتراب منهم خوفا عليهم، بالإضافة حواجز حديدية، ويداعب حارس السباع الأسود عند تواجد الأطفال، وتقديمهم قطع اللحوم من خلال سيخ من الحديد.

وأكد حارس بيت السباع أن الأسود من عادتها عندما تستيقظ تطلق 7 مرات زئيرا بصوت عال، وهي تعرف مناطق قضاء حاجتها ويتم تنظيف بيت السباع يوميا وعند انقضاء اليوم يتم وضعهم داخل أقفاص.

وأضاف أن الأسود الـ3 متواجدة منذ 5 سنوات، ويتم تغيير الأسود كل عدة سنوات ليرى المترددون على بيت السباع أسودا جديدة، وأن الأسود متعودة عليه ويأكل كل أسد 7 كيلو من اللحوم يوميا على وجبتين، والأسد لا يأكل العظام.