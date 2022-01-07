اليوم السابع
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عيد ميلاد مجيد.. قداس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (فيديو)

الجمعة، 07 يناير 2022 12:13 ص
عيد ميلاد مجيد.. قداس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (فيديو) كنيسة الملاك ميخائيل بالمنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كنيسة الملاك ميخائيل بالمنصورة، احتفالات الإخوة الأقباط عيد الميلاد المجيد.

واحتفل آلاف الأقباط بالدقهلية، مساء الخميس، بأعياد الميلاد، داخل الكنائس المختلفة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

 

وقد اتخذت الكنيسة الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال وقامت بوضع علامات التباعد الاجتماعي أثناء لاحتفالات  وقام فريق الكشافة بالكنيسة بتنظيم عملية الدخول والخروج.

 

ومن ناحية أخري كثفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تواجدها، لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد من خلال تأمين مداخل ومخارج الكنائس بالمدن والقرى المختلفة، وإقامة أكمنة  ثابتة ومتحركة.


الدقهليه

احتفالات الأقباط

عيد الميلاد المجيد

كنيسة المنصورة

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