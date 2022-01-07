اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 02:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قداس عيد الميلاد بـ14 كنيسة بكفر الشيخ وسط إجراءات احترازية

الجمعة، 07 يناير 2022 02:37 ص
صور.. قداس عيد الميلاد بـ14 كنيسة بكفر الشيخ وسط إجراءات احترازية اثناء اداء الصلاة بكنيسة القديسة دميانة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص اللواء جمال نور الدين، على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقد شهدت 14 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد، وترأس الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط وكنيسة القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد المجيد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
 
كما ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
 
وعبر المشاركون في القداس عن سعادتهم لعودتهم للكنائس لصلاة عيد القيامة بعد تعطيلها خلال السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا متمنين الأمن والسلامة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وعلى جانب آخر، توافد عدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين، وعدد من الوفود الذي كلفهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم التهنئة بالكنائس بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعين الله أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصرى العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار.
 
وتمنى الشباب والفتيات المسيحيين من داخل الكنيسة بأن يكون عام حب وخير وسلام على كل المصريين، موجهين الشكر للمسلمين الذين توافدوا على الكنيسة لتقديم التهنئة، كما وجهوا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتهنئتهم بالكنيسة، كما تمنوا  بأن ينكسر ذلك الفيروس الذي حرمهم خلال السنوات السابق من التواجد بالكنائس للصلا، مؤكدين أنهم سيحتفلون صباحا في الكنائس والحدائق بعيد الميلاد.
 
وتفقد اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها  تأمين كنيسة القديسة دميانه بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، ومع بداية عام جديد، يود أن يعرب عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، داعيا الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء  مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد. 
 
وقال جورج سمير،عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أنه سعيد بعودة الصلاة في الكنائس، موجها الشكر لكل المسلمين الذين توافدوا على الكنائس لتقديم التهنئة، داعيا ان يكون عام حب وخير وسلام، عام مشروعات ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأكد  محمد زكي،  الكاتب الصحفي، عضو مجلس النواب، خلال زيارته عدداً من كنائس الحامول وبيلا وبلطيم، أن الشعب المصري شعب عظيم متماسك و تربطه أواصر المحبة وروابط الألفة والتعاون بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينال من وحدة وتماسك المصريين.
اثناء اداء الصلاة بكنيسة القديسة دميانة
اثناء اداء الصلاة بكنيسة القديسة دميانة

اثناء اداء الصلاة
اثناء اداء الصلاة

التوافد لتقديم التهنئة
التوافد لتقديم التهنئة

الشعب المسيحي اثناء الصلاة
الشعب المسيحي اثناء الصلاة

المشاركة فغي الصلاة
المشاركة فغي الصلاة

تقديم التهنئة بعيد الميلاد
تقديم التهنئة بعيد الميلاد

جانب من ادء الصلاة
جانب من ادء الصلاة

جانب من اداء الصلاة
جانب من اداء الصلاة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

جانب من المصليين
جانب من المصليين

جانب من توافد المسلمين لتقديم التهنئة
جانب من توافد المسلمين لتقديم التهنئة

سعادة بعودة الصلاة في الكنائيس
سعادة بعودة الصلاة في الكنائيس

صلاة عيد الميلاد بكنيسة القديسة دميانه بتقسم 2
صلاة عيد الميلاد بكنيسة القديسة دميانه بتقسم 2

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنبا ماركزس
محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنبا ماركزس

مشاركة القساوسة في الصلاة
مشاركة القساوسة في الصلاة

 


كفر الشيخ

صلاة عيد الميلاد

كنيسة

محافظ كفر الشيخ

الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور .. عودة الصلاة بكنائس كفر الشيخ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 03 أغسطس 2020 12:41 م

صور .. كنائس كفر الشيخ تحتفل بـ "الجمعة العظيمة "

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:17 م

صور.. كنائس كفر الشيخ تستقبل المعيدين بالورود وتوزيع الأعلام والبالونات

الإثنين، 07 يناير 2019 01:14 م

صور.. كنائس كفر الشيخ تؤدى قداس أحد الشعانين

الأحد، 01 أبريل 2018 12:08 م

صور .. كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الغطاس وسط اجراءات أمنية مشددة

الجمعة، 19 يناير 2018 12:09 ص

صور.. ترديد الترانيم بكنائس كفر الشيخ ودعوات بحفظ مصر وأهلها

الإثنين، 01 يناير 2018 12:03 ص

بالصور.. الآلاف فى كنائس كفر الشيخ يؤدون قداس عيد القيامة ويستمعون للوعظ

الأحد، 16 أبريل 2017 12:36 ص

بالصور.. تواجد أمنى مكثف بمحيط كنائس كفر الشيخ لتأمين احتفالات عيد الغطاس

الخميس، 19 يناير 2017 12:33 ص

بالصور.. انتشار سيارات الإسعاف لتأمين كنائس كفر الشيخ

السبت، 31 ديسمبر 2016 09:05 م

تشديدات أمنية بمحيط كنائس كفر الشيخ لتأمين احتفالات الكاثوليك بعيد الميلاد

الأحد، 25 ديسمبر 2016 12:13 ص

بالفيديو والصور.."زفة" وزغاريد داخل كنائس كفر الشيخ احتفالا بعيد الميلاد

الأحد، 01 مايو 2016 01:39 ص

بالفيديو والصور.. كنائس كفر الشيخ تبدأ الاحتفال برأس السنة الميلادية

الخميس، 31 ديسمبر 2015 11:14 م

تأمين مكثف لكنائس كفر الشيخ بعيد الميلاد و"كمل جميلك" تحشد للاستفتاء

الثلاثاء، 07 يناير 2014 07:34 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة