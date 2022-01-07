وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان (التهاون أخطر) - أن المملكة أيضا ارتفع عدد الإصابات بها بعد أن انخفضت انخفاضا ملموسا قبل ظهور (أوميكرون)، ولكن ماذا بعد؟ هل هناك متحورات أخرى خاصة بعد أن تم الإعلان عن متحور جديد مازال تحت الملاحظة؟ أم أن كورونا - كما يقول بعض الأطباء - في مراحله الأخيرة؟ وما ظهور المتحورات إلا دليل على ضعف فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس كورونا موجودا كما هو الحال مع بقية دول العالم، فلا توجد دولة في العالم بمنأى عن هذه الجائحة مهما اتخذت من تدابير، فهي جائحة عالمية بكل المقاييس، وبالتالي يجب التعامل معها ومكافحتها على المستويات كافة دون أي تهاون كما حدث عند بداية الجائحة، لابد أن يستمر العمل المشترك الذي شهدناه.

وأكدت في الختام أنه وجب على أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الإسراع للحصول عليها مع الالتزام بالإجراءات المتبعة من تباعد وكمامة وأي إجراء آخر قد يحمي من الإصابة بالفيروس.