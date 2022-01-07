شاب يقتل والده ويصيب شقيقه بسبب الخلافات على أرض زراعية فى أسيوط

شهدت محافظة أسيوط، مساء اليوم، واقعة قتل شاب لوالده وأصاب شقيقه بعد أن أطلق عليهما النيران، في مشاجرة بالأسلحة النارية نتيجة خلاف على الأرض الزراعية بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط.

تلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع قتيل ومصاب.

وبانتقال الإسعاف والمباحث، وبالمعاينة تبين صحة وقوع مشاجرة، تبين قيام شاب بمقتل والده "ر. م. س" وإصابة شقيقه "حمادة ر" 18 سنة.

وبسؤال الأهالى وإجراء التحريات المبدئية تبين نشوب مشاجرة بين الابن ووالده على الأرض الزراعية وقام الشاب بإطلاق النار على والده وشقيقه مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني.

تم نقل الجثة، والمصاب إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.