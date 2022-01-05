إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بأسيوط.. الأسماء

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 13 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "أسيوط" الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

كان اللواء عمرو السويفي، مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بجوار مصنع الأسمنت الجديد.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "9250 ي د ا" بمركز الغنايم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الغنى حسين محمود 32 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمود هاشم ثابت 29 سنة كسر مضاعف بالزراع الأيمن

وسيد عبدالمنعم هاشم 30 سنة كدمات متفرقة بالجسم وفراج عبد العزيز حسين 45 سنة جرح بالرأس 5 سنوات وعبد العزيز أحمد أبو السعود 45 سنة ما بعد الارتجاج.

كما أصيب عادل شوقي عبد النعيم 40 سنة اشتباه كسر بالضلوع ومصطفي محمد زارع 40 سنة اشتباه كسر بالضلوع وأحمد بدوي محمد زارع 17 سنة سحاجات وكدمات بالجسم ورجب محمد زارع 35 سنة كدمات بالصدر وأمجد بدر سيد 24 سنة ما بعد الارتجاج وإسلام حلمي عبد المنعم 22 سنة كدمات متفرقة بالجسم ويسري عبد الفتاح عبد العال 30 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري ورشوان علي حسين 31 سنة خلع بالكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.