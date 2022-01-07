اليوم السابع
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سقوط جزء من عقار بالمنصورة دون خسائر بشرية.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 09:58 ص
سقوط جزء من عقار بالمنصورة دون خسائر بشرية.. صور سقوط جزء من عقار بالمنصورة
الدقهليه شريف الديب

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سقط جزء من عقار فى شارع الشربينى السراج من الشيخة عائشة التابع لحى غرب المنصورة، وتبين أنه خالى من السكان وصادر له قرار إزالة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بانهيار جزء من عقار بشارع الشربيني السراج التابع لحي غرب المنصورة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، و مسئولي حي غرب المنصورة، وتبين أن العقار خالي من السكان، وصادر له قرار إزالة لم ينفذ، وتبين انهيار جزء منه بالشارع، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح،  وتبين أنه لا يوجد غاز بالعقار، وتم فصل باقي المرافق عنه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

العقار
العقار

 

سقوط جزء بعقار بالمنصورة
سقوط جزء بعقار بالمنصورة

 

 

سقوط جزء من عقار بالمنصورة
سقوط جزء من عقار بالمنصورة

 

 

عقار المنصورة
عقار المنصورة

 


 


الدقهليه

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حي غرب المنصورة

سقوط جزء من عقار

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