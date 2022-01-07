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الجمعة، 07 يناير 2022 09:29 م
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال الصين

الجمعة، 07 يناير 2022 08:29 م
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال الصين مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاى فى شمال الصين الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي)، وأوضح المركز أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

 

ويوم 4 يناير الماضى، شهدت الصين مصرع 10 أشخاص في انهيار ارضى بموقع بناء فى مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

 

وذكرت السلطات المحلية فى مدينة بيجيه - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا فى عداد المفقودين، جراء الانهيار الأرضى الذى وقع مساء أمس الاثنين.

 

وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من ألف شخص من إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.

 

 

 


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