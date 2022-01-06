محافظ أسوان يتابع إعادة تشغيل محطة مياه الشرب بفطيرة

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إعادة التشغيل التدريجى لمحطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو وذلك بعد قيام الجهات المختصة بشفط وإزالة البقعة الزيتية بمجري نهر النيل.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن تسرب هذه البقعة أدى إلى الإيقاف الاضطرارى لمحطة مياه الشرب بفطيرة، والتى تغذى بعض قرى كوم أمبو ونصر النوبة.

وكان مجرى النيل بمحافظة أسوان شهد اليوم الخميس، تسرب بقعة زيتية فى مياه النيل، مما استدعى المسئولون باتخاذ الإجراءات اللازمة لشفط وإزالة البقعة الزيتية من مجري نهر النيل، وقطع مياه الشرب لحين التأكد من شفط البقعة وإزالتها.