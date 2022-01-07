رئيس جامعة بورسعيد يهنئ نيافة الأنبا تادرس مطران الكنيسة بعيد الميلاد المجيد

بورسعيد محمد فرج

هنأ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد نيافة الأنبا تادرس مطران الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، ومن جانبه أكد رئيس جامعة بورسعيد خلال كلمته بالكاتدرائية أن ما يميز أبناء الشعب المصرى هى روح المحبة والتاّخى و السلام، لافتاً إلى أن مصرنا الغالية هى مهبط الديانات وأرض السلام متمنيا للجميع كل الخير والسعادة وللوطننا الغالى مصر كل التقدم والرقى.

ومن جانبها استقبلت كاتدرائية بورسعيد صباح اليوم الجمعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء حسنى عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و لفيف من الشخصيات العامة والأئمة والشيوخ و بحضور كهنة مطرانية بورسعيد وعلى رأسهم نيافة الانبا تادرس مطران تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشارك فى تقديم التهانى لفيف من الشخصيات العامة و القيادات التنفيذية فى المحافظة والمسئولين وعلى رأسهم وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بجانب مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات المختلفة والقيادات الأمنية ببورسعيد ورؤساء الأحياء أيضا .

وتوافد مسلمى بورسعيد الى الكاتدرائية لتهنئة الأخوة الأقباط مؤكدين بأن مصر نسيج واحد ولن تنجح الفتن الطائفية بنشر أفكارها الهدامة على أرض الوطن .

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال كلمته التى قالها مصر عامة وبورسعيد خاصة على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة فى المحبة والتسامح والمشاركة فى الأعياد والأحزان على حد السواء.

وتابع مستشهدا بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسى التى قالها أمس خلال مشاركته فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد بأن أسس مصر الجديدة هو المحبه والسلام ، مؤكداً بأن المسيح المصرى نسيج مسلم مسيحى فرعونى عربى متلاحم ولن تنجح قوى الشر فى زعزعة استقرار ذلك الوطن.

واردف محافظ بورسعيد "السبع سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت مصر نقلة نوعية فى شتى المجالات فى ظل الأمن والأمان الذى رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع " تواجد قيادات المحافظة وتوافد المسلمين على الكاتدرائية اليوم لتقديم التهنئة للأخوة المسيحين أكبر رساله محبه وقوة نرسلها للعالم بأسره بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد ونحتفل سويا بالاعياد لاننا نسيج وكيان واحد مصرى ".

وعلى صعيد أخر شهد محيط جميع كنائس المحافظة تواجد أمنى مكثف وانتشار للكمائن الثابتة والمتحركة وانتشار لخبراء المفرقعات تحسبا لأى شئ ولتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى بعد توقف عاميين متتالين يتم استقبال المهنئيين بقاعة أم النور بالكاتدرائية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مجددا بكنائس محافظة بورسعيد وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد، وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا.