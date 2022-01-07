جاء ذلك خلال لقائهما اليوم /الجمعة/ في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وعقب اللقاء، قال كومار جاه إن تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية تقدم بشكل جيد جدا، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى يتمكن البنك من البدء بتحويل الأموال إلى العائلات الأكثر فقرا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن اللقاء تطرق إيضا إلى الإصلاحات في قطاع الكهرباء والإصلاحات المهمة التي يجب أن تتبناها الحكومة قبل تمويل البنك الدولي لقطاع الكهرباء.