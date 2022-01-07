حركة فتح: على إسرائيل الاختيار بين حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

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قال عضو المجلس الثورى لحركة "فتح"، المتحدث الرسمى باسمها أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، إن على إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين المبنى على أساس الشرعية الدولية، وبين حل الدولة الواحدة التى يتساوى فيها جميع سكانها بالحقوق والواجبات على أسس ديمقراطية خالصة.

وأضاف القواسمى - فى بيان صحفى - "تمسكنا وما زلنا بحل الدولتين على الأسس المعروفة والمعلنة، وقدمنا كل ما هو ممكن لإنجاح هذا الخيار، فى وقت بذلت فيه إسرائيل كل ما هو ممكن لإفشاله، من خلال العدوان المستمر على أرضنا وشعبنا، والبناء الاستعمارى وجدار الفصل العنصري، والاستيلاء على الأرض، ومحاصرة وتهويد القدس، ولم تترك فرصة إلا وأثبتت فيها رفضها للسلام من خلال التصريحات المقرونة بالممارسات على الأرض".

وشدد القواسمى على "أن الحل الوحيد المرفوض لدينا هو نظام الأبارتهايد والفصل العنصرى الذى تمارسه إسرائيل الآن ضد شعبنا وأرضنا، وتسعى لتقديمه للعالم على أنه الحل الممكن والواقعي، وأن الحل الاقتصادى هو الأنجع"، مؤكدا "أننا فى حركة فتح وكل شعبنا سنسقط نظام الأبهارتايد والفصل العنصرى الإسرائيلي".

وقال "إن ثوابتنا المرتبطة بحل الدولتين واضحة تماما لم ولن تتغير، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفقا لحدود الرابع من يونيو عام 67".