اليوم السابع
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جو بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة

الجمعة، 07 يناير 2022 07:52 م
جو بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يوجه فريقه لمضاعفة طلب الولايات المتحدة الخاص بأقراص فايزر المضادة لفيروس كورونا من 10 ملايين دورة علاج إلى 20 مليونا، وسيتم تسريع التسليم من سبتمبر إلى يونيو.

 

وأضاف بايدن: "قد نحتاج إلى المزيد. هذا هو التقدير الذي نحتاجه الآن" ، مشيرًا إلى أن الحبوب ستقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات، وأضاف في إشارة الى أقراص فايزر: "إنهم يغيرون قواعد اللعبة."


بايدن

كورونا

فيروس كورونا

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