بايدن يضاعف طلب الولايات المتحدة للأقراص المضادة لكورونا إلى 20 مليون جرعة

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يوجه فريقه لمضاعفة طلب الولايات المتحدة الخاص بأقراص فايزر المضادة لفيروس كورونا من 10 ملايين دورة علاج إلى 20 مليونا، وسيتم تسريع التسليم من سبتمبر إلى يونيو.

قال بايدن: "قد نحتاج إلى المزيد. هذا هو التقدير الذي نحتاجه الآن" ، مشيرًا إلى أن الحبوب ستقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات، وأضاف في إشارة الى أقراص فايزر: "إنهم يغيرون قواعد اللعبة."

علق بايدن على حبوب فايزر، التي تعالج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، خلال اجتماع يوم الثلاثاء مع أعضاء فريق الاستجابة لـلجائحة بالبيت الأبيض، حيث يؤدي متحور اوميكرون المعدي إلى أعلى معدلات الجائحة للوباء.

في الشهر الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء تصريحًا طارئًا لحبوب فايزر المضاد للفيروسات وفي دراسة ، قالت فايزر إن حبوبها فعالة بنسبة 89% في منع دخول المستشفى والوفاة بين هؤلاء المرضى المعرضين لمخاطر عالية مشيرة الى إن الحبة تعمل عن طريق منع قدرة الفيروس على عمل نسخ من نفسه.

قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة سي بي إس نيوز، إن إنتاج الحبوب يستغرق وقتًا طويلاً بسبب عملية التصنيع التركيبية المعقدة، أمر الحكومة الفيدرالية في طور التصنيع ، وقال المسؤول إن الحكومة تحصل على الحبوب بمجرد خروجها من خط الإنتاج.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إنه يعمل على إنشاء موقع على شبكة الإنترنت حيث يمكن للأشخاص طلب اختبارات سريعة مجانية في المنزل، حيث تعاني بعض أجزاء البلاد من نقص في هذه الاختبارات. وقالت إن الموقع سيعمل في الشهر الجاري لكن المدة التي سيضطر معظم الأمريكيين إلى انتظارها لتلقي المجموعات لا يزال غير واضح.

واعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيُطلب من شركات التأمين الخاصة تعويض الأمريكيين المؤمن عليهم مقابل اختبارات الكشف عن كورونا في المنزل ، على الرغم من أن المرضى سيظلون بحاجة إلى تقديم مطالبة لتلقي التعويض.