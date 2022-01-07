اليوم السابع
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جرعة مخدرات وراء العثور على جثة شاب بحلوان

الجمعة، 07 يناير 2022 11:31 ص
جرعة مخدرات وراء العثور على جثة شاب بحلوان اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب بمنطقة حلوان، وأشارت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

 


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اخبار الحوادث

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حلوان

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