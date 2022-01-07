اليوم السابع
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جارديان: تقويض الديمقراطية الأمريكية لم تتوقف بعد عام على اقتحام الكونجرس

الجمعة، 07 يناير 2022 11:04 ص
جارديان: تقويض الديمقراطية الأمريكية لم تتوقف بعد عام على اقتحام الكونجرس دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مرور عام على أحداث اقتحام الكونجرس، وقالت في تحليل يحمل عنوان "وتيرة الاعتداء على الديمقراطية الأمريكية تتسارع بعد هجوم الكابيتول" إن جهود الجمهوريين لزرع الشكوك حول نتيجة انتخابات عام 2020 لم تتوقف، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير في الانتخابات التمهيدية 2022.

وقالت الصحيفة إن ما حدث عندما حاصر مؤيدون مسلحون لرئيس مهزوم مبنى الكابيتول، أمرا غير عاديا فى تاريخ الكونجرس، حيث تم تعليق الإجراءات الرسمية للتصديق على الفائز فى الانتخابات الرئاسية.

ورغم أنه تم وقف الهجوم في النهاية وعاد الكونجرس للتصديق رسميًا على فوز جو بايدن، إلا أن ما حدث كان محاولة لتعطيل ديمقراطيتنا، مثلما قال السناتور ميتش مكونيل ، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، عندما عاد مجلس الشيوخ إلى الجلسة.

واعتبرت الصحيفة أن الجهود المبذولة لتعطيل وتقويض الديمقراطية الأمريكية لم تنته في 6 يناير. في الواقع ، لقد تسارعت على مدار 12 شهرًا منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أنه من خلال العمل في المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أطلق الجمهوريون جهودًا منهجية لتقويض معالجة ما بعد الانتخابات للأصوات والأشخاص الذين يقومون بفرزها.

وبعد عام واحد من فشل الجهود المبذولة لسرقة انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، وضع الجمهوريون آليات لضمان نجاح المحاولات المستقبلية.

وخلص التحليل إلى أن احتمالية حدوث انتخابات مسروقة في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى.

في السنوات الأخيرة، كان هناك قلق متزايد بشأن الطريقة التي تبنى بها الحزب الجمهوري بشغف قمع الناخبين - جهود لتغيير قواعد الانتخابات لجعل التصويت أكثر صعوبة.

لكن الخبراء يقولون إن ما يحدث الآن جديد - محاولة للسيطرة على إدارة الانتخابات وفرز الأصوات نفسها.

 

 


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