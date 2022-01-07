جارديان: اتهامات الفساد تلاحق بوريس جونسون بسبب تجديد شقته.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يواجه اتهامات جديدة بالفساد بعد أن تبين أنه سعى للحصول على أموال لتجديد شقته من مانح محافظ بينما وعده بالنظر في خطط لإقامة "معرض كبير" غامض.

ويواجه رئيس الوزراء أسئلة جديدة بعد نشر رسائل" واتس اب" التي نُشرت حديثًا مع مؤيد لحزب المحافظين ديفيد براونلو ، حيث وصف جونسون أجزاء من منزله في "داونينج ستريت" (مجلس الوزراء) وطلب "موافقات" حتى تتمكن مصممة الديكور ، لولو ليتل ، من "الاستمرار في العمل" في نوفمبر2020.

وكتب بوريس جونسون في رسالته " سيتم دعم خطة العرض الكبير"، فأجاب اللورد براونلو: "بالطبع ، دع لولو تتصل بي وسنعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن! نشكركم على التفكير في GE2 ".

يوم الخميس ، اضطر جونسون إلى تقديم اعتذار "متواضع وصادق" عن النصوص التي لم يتم تسليمها إلى مستشاره الأخلاقي المستقل خلال تحقيق أولي في الربيع الماضي.

وأقيم أول معرض كبير في هايد بارك عام 1851. وقد ناقش براونلو ووزير الثقافة آنذاك أوليفر دودن خطط "المعرض الكبير 2.0" ، بعد أسابيع من تبادل رسائل واتس آب ، كما تظهر السجلات الرسمية.

وعند سؤاله عن خطة المعرض الرائعة التي أشار إليها جونسون ، قال المتحدث باسمه إنها كانت "فكرة لم يتم مناقشتها بالتفصيل ". وأضاف أن "مهرجان المملكة المتحدة" - المعروف سابقًا باسم مهرجان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - سوف يستمر في عام 2022 لكنه لم يستطع شرح الفرق بين هذا الحدث وخطة المعرض الكبيرة.

وفي 18 يناير 2021 ، عقد براونلو اجتماعًا مع دودن في قاعة ألبرت الملكية "لمناقشة خطط المعرض الكبير 2.0". وأشار مصدر حكومي إلى أنها كانت "مبادرة خاصة" من رويال ألبرت هول ، التي يعتبر براونلو وصيًا لها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم النظر في العديد من الأحداث المشابهة لـ "المعرض الكبير 2.0" من قبل الحكومة. في الأصل تصورته إدارة تيريزا ماي على أنه "مهرجان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، ثم "مهرجان 2022" ، وقد تم منح هذا الحدث المدعوم من الحكومة والذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه إسترليني الضوء الأخضر من قبل جونسون وسيستمر هذا العام تحت اسم "Unboxed".

وقالت أنجيلا راينر ، نائبة زعيم حزب العمال ، إنه يبدو أن براونلو تمكن من الوصول إلى جونسون ودودن "لأنه كان يدفع" مقابل أعمال التجديد. قالت إذا كان هذا صحيحًا ، فسيشكل "فسادًا ، واضحًا" ، وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يكون قادرًا على شراء الوصول أو تبادل المصالح في إطار المهرجانات".