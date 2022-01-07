توقف حركة المعديات بسبب الشبورة الكثيفة فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

توقفت حركة المعديات العابرة بين ضفتى قناة السويس فى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بسبب شبورة مائية كثيفة بكافة أحياء المحافظة، تسببت فى ضعف الرؤية خاصة على الطرق السريعة.

وقررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق بورسعيد اتجاه دمياط، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما قررت أيضًا إغلاق طريق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية، وأهابت بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس حتى الآن بصورة طبيعية، ويواصل مينائى شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، فى الوقت الذى مازال يعمل كوبرى النصر العائم فى مواعيده المحددة.



المعديات



توقف المعديات



توقف حركة المعديات



جانب من الشبوره



شبورة كثيفه ببورسعيد