تنفيذ 528 أحكام قضائية وضبط 24 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الجمعة، حملة مكبرة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 528 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 137 من جنح الحبس الجزئى، وضبط 27 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 231 هاربا صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 132 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت قضية تجميع بطاقات تموينية و4 قضايا تجميع الدقيق البلدى المدعم وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.