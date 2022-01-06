تنفيذ 541 حكم قضائى و23 قضية تموينية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الخميس، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 541 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 140 من جنح الحبس الجزئي، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 213 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 162 محكوم عليهم في جنح المخالفات، كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابة المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت قضية سلعة مجهولة المصدر و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصصة لها و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.