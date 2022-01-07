اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 03:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفريغ 3450 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 07 يناير 2022 01:59 م
تفريغ 3450 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3450 طن رخام بالميناء .

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة التى تدخل الميناء هذا الأسبوع بعد السفينة HALA STAR التى قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام والسفينة AQASIA التى قامت بتفريغ 3 آلاف رخام.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

 

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة