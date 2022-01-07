تفريغ 3450 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3450 طن رخام بالميناء .

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة التى تدخل الميناء هذا الأسبوع بعد السفينة HALA STAR التى قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام والسفينة AQASIA التى قامت بتفريغ 3 آلاف رخام.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .