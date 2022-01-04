اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 27 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.