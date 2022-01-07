تفاصيل التحقيق مع 6 استولوا على أموال مواطنين عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى

كتبت أمنية الموجى

بطاقات الدفع الإلكتروني طريقة جديدة استخدمها أحد الأشخاص، للاستيلاء علي الأموال والنصب علي المواطنين وشراء "مشتريات" عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية.

وحصل "اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين، والتي بدأت باستجوابهم عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك يتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهم، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنها تحتوي على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة السكنية المشار إليها وأمكن ضبط (عدد 6 أشخاص وبحوزتهم (عدد 21 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها تحتوى على أدلة تُشير إلى ممارستهم ذلك النشاط الإجرامى.

بمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.