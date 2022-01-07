تعرف على أكبر مركز لتلقى لقاح كورونا فى المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل إحدى مراكز تلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، والبالغ عددهم 5 مراكز فى منوف، والباجور، وشبين الكوم، والسادات، وأشمون.

ويقول الدكتور محمد المغربى مدير المركز الصحى لتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، إن المواطن يقوم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة لمتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج، وعقب ذلك تصله رسالة خلال 72 ساعة تأكيدا للحصول على المصل والتوجه إلى مراكز اللقاح لتلقى التطعيم واستخراج الشهادة الممكنة.

ويؤكد مدير المركز الصحى لتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، أن العدد وصل إلى مليون و400 ألف من المسافرين والمواطنين على مستوى المحافظة حتى الآن.

وكان الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد تفقد كفاءة الثلاجات المخصصة للأمصال بالمركز وتواجد الفرق الطبية المشاركة، وأكد أن مراكز اللقاح مستمرة فى أيام العطلات الرسمية والإجازات والفرق الطبية تعمل بالتناوب، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم المشورة وكافة الاستفسارات للمسافرين ولكافة المواطنين والتأكيد على وجود مكان لاستقبال للمسافرين وذلك لسهوله تلقي الخدمة وعدم الزحام والمكتب علي أتم الاستعداد والتجهيزات وفي إنتظار متلقي الخدمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية أنه سيتم التنبية علي المسافرين الذين لم يسبق لهم التطعيم أن يقوموا بالتسجيل علي الموقع الخاص بهم قبل إدخال بياناتهم ويتم التطعيم علي الفور واستخراج شهادة QR المميزة بالعلامة المائية ويتم التواصل عن طريق الخط الساخن 15335لتسهيل الحجز للتطعيم أو من خلال الرابط الخاص بهم. محافظة المنوفية،محافظالمنوفية،اخبار المنوفية،صحه المنوفية