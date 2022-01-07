تعرف على أقوال 15 شاهد إثبات ضد علاء حسانين وحسن راتب قبل نظر "الآثار الكبرى" غدا

كتبت أمنية الموجى

تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، غدًا السبت، أولي جلسات نظر قضية تهريب الآثار الكبرى المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال الشهير حسن راتب، و21 آخرين منهم اثنين هاربين.

وفى السطور التالية نرصد أقوال شهود الإثبات فى القضية: