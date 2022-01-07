تعرف على آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2022.. التضامن توضح

مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة في المديريات بالمحافظات المختلفة في تلقى طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية عام 2022 وذلك حتى يوم 20 يناير الجارىً .