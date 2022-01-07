اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2022.. التضامن توضح

الجمعة، 07 يناير 2022 07:00 ص
تعرف على آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2022.. التضامن توضح نيفين القباج وزيرة التضامن
مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة في المديريات بالمحافظات المختلفة في تلقى طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية عام 2022 وذلك حتى يوم 20 يناير الجارىً .
 
ومن ضمن الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لهذا العام  إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن" مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية"، حاليا أو سابقا، وبحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلاً وقيد عائلي للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء وأن تكون جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة وصورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، كذلك صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم وصورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة وصورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة، أيضا صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون، كذلك التأكيد على ان يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة _هاتف محمول.
 
 

التضامن

مسابقة الام المثالية 2022

الام المثالية

شروط مسابقة الام المثالية 2022

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