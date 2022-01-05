اليوم السابع
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التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:00 ص
التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 من خلال مديريات التموين، وذلك حتى يوم 20 يناير الجارى. 

ومن ضمن الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لهذا العام إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن "مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية"، حاليا أو سابقا، وبحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلاً وقيد عائلي للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء وأن تكون جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة وصورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، كذلك صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم وصورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة وصورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة، أيضا صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون، كذلك التأكيد على ان يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول.


التضامن

مسابقة الام المثالية 2022

شروط مسابقة الام المثالية 2022

تكريم الأم المثالية

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