تسمم أسرة مكونة من 6 أفراد عقب تناولهم رايب فاسد بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تعرضت أسرة كاملة تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، لحالة تسمم وتم نقلهم جميعا لمستشفى جرجا العام ، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب التسمم تناول الأسرة كاملة وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لبن رايب تم حجز المصابين بقسم الإستقبال وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونه من 6 أفراد من بينهم 5 أطفال بحالة تسمم وتم نقلهم للمستشفى العام بجرجا للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول ناصر الأمير أ . إ 20 سنه ومريم أ . إ 3 سنوات وإسماعيل . أ . إ 8 سنوات ومحمد 10 سنوات وأسماء أ . إ 5 سنوات ورحمه . أ . إ 9 سنوات جميعم يقيمون بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

تم التعامل مع الحالات بإستقبال مستشفى جرجا العام وتم حجز الحالات بقسم الأطفال والباطنة الأطفال الحالات الخمسة مستقرة تم حجزه الأول بقسم الباطنة ومازالت الحالة حرجة ويخضع للملاحظة الطبية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق ومازالت موالاة السؤال عن الحالة الصحية للمصابين مستمرة طبقا للبرتوكولات الطبية.