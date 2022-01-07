تخلص من قيمة "الممارسة" المرتفعة وركب عداد الكهرباء الكودى.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تعتبر المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي و المخالفين، نظام غير عادل سواء للدولة أو للمواطن لأنه يعتمد على حساب متوسط الاستهلاك وغير دقيق لذلك يعد تركيب عداد كهرباء كودى فى مصلحة المواطن لانه يحاسبه على قيمة الاستهلاك الفعلى فقط، وفيما يلي شروط و خطوات و المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى" وفيما يلى :

1- يتم تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لشركات توزيع الكهرباء الـ9 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.

2- المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء

https://eservices.eehc.gov.eg/signup.

3- تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة.

4- اختيار رقم سرى مكون 8 رموز يجب أن تحتوي ارقام و احرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.

5- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

6- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

7-ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

8-صورة العقار من الخارج.

-شروط تركيب العداد الكودى:

9- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى وكذلك سعر المحاسبة لا يختلف و يتم المحاسبة وفقا لاسعار الشراءح المعلنة.

10- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم و الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.

11- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

12- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

13-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل أسم مالك الوحدة ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.