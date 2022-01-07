تحرير 156 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة ملوى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وضبط الأسواق، بالتعاون مع شرطة المرافق، والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للشارع وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، تزامناً مع احتفالات اعياد الميلاد المجيد، مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشملت الحملة شوارع العرفاني، توني بيك، والإدارة التعليمية، العرفانى بحرى، الجيش وأسفرت الحملة عن تحرير 156 مخالفة، تنوعت مابين ازالة إدارية، اشغال طريق، بائع متجول، نظافة، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .

وأكد "السايس" أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.